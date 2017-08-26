Александр Тихонов: Слепцова сделала правильно, завершив карьеру
Бывший президент СБР, 4-кратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о завершении карьеры российской биатлонистки Светланы Слепцовой.
- Считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру. Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях.
Сейчас ей надо подумать над будущим, и я думаю, что руководство Союза биатлонистов России сделает все возможное, чтобы у нее было достойное продолжение спортивной жизни, - заявил Тихонов.
Напомним, Светлана Слепцова завершит карьеру по окончании летнего чемпионата России-2017.
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