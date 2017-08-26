Александр Тихонов: Слепцова сделала правильно, завершив карьеру

Бывший президент СБР, 4-кратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о завершении карьеры российской биатлонистки Светланы Слепцовой.

- Считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру. Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях.