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Александр Тихонов: Слепцова сделала правильно, завершив карьеру

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший президент СБР, 4-кратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о завершении карьеры российской биатлонистки Светланы Слепцовой.

- Считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру. Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях.

Сейчас ей надо подумать над будущим, и я думаю, что руководство Союза биатлонистов России сделает все возможное, чтобы у нее было достойное продолжение спортивной жизни, - заявил Тихонов.

Напомним, Светлана Слепцова завершит карьеру по окончании летнего чемпионата России-2017.

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