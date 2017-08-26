Аршак Корян: В Голландии нет команд, которые садятся в оборону и выносят мяч подальше от своих ворот

Нападающий московского «Локомотив» Аршак Корян рассказал о разнице в игре в чемпионатах России и Голландии.

– Это был хороший опыт. В Голландии совершенно другой футбол: нет команд, которые садятся в оборону и просто выносят мяч подальше от своих ворот всю игру. Мы как-то играли против любительской команды, которая собирается пару раз в неделю. Так мы ничего не могли сделать – у них мяч ходил между игроками просто шикарно.

Возможно, голландские клубы в последнее время на европейской арене не блещут, но внутри страны футбол – это культура, явление. Быстрая игра «от ножа», на поле много молодежи. Там дают шанс всем воспитанникам. Если есть план «взрастить» игрока, значит, у него будет огромное количество шансов проявить себя. И так игрок прогрессирует. Но точно также много игроков не добивается ничего.

В целом, я доволен, хотя не на все сто. Конечно, хотелось бы побольше играть, но… Я не прочь был остаться в Европе, были разные предложения. Но возник вариант с «Локомотивом» – это, пожалуй, единственный клуб в России, ради которого стоило вернуться, – рассказал Корян в интервью официальному сайту «Локомотива».

Напомним, в 2015-2017 годах Аршак Корян играл в Голландии за «Витесс» и молодежную команду этого клуба. Перед началом сезона-2017/18 он вернулся в расположение железнодорожников.