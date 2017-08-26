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Пол Мерсон: У «МЮ» было бы больше шансов стать чемпионами без Ибрагимовича

Источник:  SquawkaКомментарии

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон считает ошибочным решение «Манчестер Юнайтед» подписать новый контакт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Этот парень – легенда. Я не употребляю это слово всуе. Он абсолютная легенда, он стал чемпионом в семи разных странах. Это нельзя сделать только на везении. Но время не стоит на месте. «МЮ» лучше с ним, чем без него. «Манчестер Юнайтед» будет более сильной командой без Ибрагимовича, чем с ним.

Не поймите меня неправильно. Я большой поклонник Ибры и его игры за последние годы. Я считаю его феноменальным. Другие говорят, что в прошлом сезоне он забил 28 мячей, но «МЮ» и близко не был похож на команду, которая может стать чемпионом. У них есть Погба, Лукаку. Мхитарян, Рэшфорд. Они играют на скорости 100 миль в час. В прошлом сезоне при Ибрагимовиче этого не было, они были слишком медленными», - цитирует Мерсона Squawka.

Напомним, контракт рассчитан на один год. 35-летний швед провел в составе манкунианцев прошлый сезон и забил 28 голов в 48 матчах во всех турнирах.

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