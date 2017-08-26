Сборная России завоевала золото Универсиады в мужском турнире по тхэквондо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В мужском командном турнире по тхэквондо победу одержала сборная России.
За российскую команду выступали Максат Аллалиев, Богдан Гречкин, Рафаиль Аюкаев и Булат Магомедов. В финале россияне победили команду Тайваня – 34:20. Бронзу завоевали команды Южной Кореи и Казахстана.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
Тхэквондо. Мужчины
Команды
1. Россия (Максат Аллалиев, Богдан Гречкин, Рафаиль Аюкаев,
Булат Магомедов)
2. Тайвань
3. Южная Корея, Казахстан.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически