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Сборная России завоевала золото Универсиады в мужском турнире по тхэквондо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В мужском командном турнире по тхэквондо победу одержала сборная России.

За российскую команду выступали Максат Аллалиев, Богдан Гречкин, Рафаиль Аюкаев и Булат Магомедов. В финале россияне победили команду Тайваня – 34:20. Бронзу завоевали команды Южной Кореи и Казахстана.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань)

Тхэквондо. Мужчины

Команды

1. Россия (Максат Аллалиев, Богдан Гречкин, Рафаиль Аюкаев, Булат Магомедов)

 2. Тайвань

 3. Южная Корея, Казахстан. 

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