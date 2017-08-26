Сборная России завоевала золото Универсиады в мужском турнире по тхэквондо

Матч 1/4 финала женского турнира по водному поло на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Австралии завершился победой россиянок. Итоговый счет матча – 13:6.

Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады, обыграв Австралию Матч 1/4 финала женского турнира по водному поло на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Австралии завершился победой россиянок. Итоговый счет матча – 13:6.

Женская сборная России по футболу победила Южную Корею в ¼ финала Универсиады в Тайбэе.

Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады Женская сборная России по футболу победила Южную Корею в ¼ финала Универсиады в Тайбэе.