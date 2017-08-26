Маттиас Заммер: Переход Дембеле в «Барселону» из «Боруссии» - это катастрофа

Бывший спортивный директор «Баварии», чемпион Европы в составе сборной Германии (1996) Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».

- Переход Дембеле в «Барселону»? Его забастовка привела к тому, что он оказался там, где хотел. И это катастрофа. В интересах чистоты футбола, такое поведение игрока не должно было вознаграждаться исполнением его желаний, - заявил Заммер.

20-летний француз подписал соглашение с каталонской командой, рассчитанное на пять лет. В новом контракте вингера есть пункт, согласно которому права на футболиста можно выкупить за 400 миллионов евро.

«Барселона» заплатила за игрока 105 миллионов евро. «Боруссия» может получить еще до 40% сверх этой суммы в виде бонусов.

Ранее «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом. Дембеле в прошлом сезоне провел 49 матчей за дортмундцев и забил 10 мячей при 21 голевой передаче.

