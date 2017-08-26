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Винценцо Монтелла: Доннарумме не обещали капитанскую повязку

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла опроверг слова агента голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолы о том, что 18-летнему вратарю пообещали капитанскую повязку при заключении контрата.

«Я уважаю каждого, но иногда очень много внимания уделяется тому, что кто-то с сказал.

Меня никто не просил отдать повязку Джиджи, не говоря уже об обещаниях ему и его окружению. Ему сказали, что со временем, может быть, он получит повязку, но это другая история», – приводит Football Italia слова Монтеллы.

Напомним, летом 18-летний вратарь продлил контракт с «Миланом» до 2021 года.

А капитаном команды стал защитник Леонардо Бонуччи, перешедший в межсезонье из «Ювентуса».

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