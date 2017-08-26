Осипенко и Каменева завоевали медали Универсиады в плавании
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань)
проходит Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по плаванию россияне
Мария Каменева и Александр Осипенко завоевали медали.
Каменева завоевала серебро в плавании на 50 метров вольным стилем. Осипенко стал бронзовым призером в плавании на 400 метров комплексным плаванием.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
Плавание
Женщины. Вольный стиль
50 м
1. Каролина Болдуин (США) – 25,02
2. Мария Каменева (Россия) – 25,08
3. Катрина Конопка (США) – 25,2
400 м
1. Дайя Сето (Япония) 4.11,982
2. Косуке Хагино (Япония) – 4.15,44
3. Александр Осипенко (Россия) – 4.16,63
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