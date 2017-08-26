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Осипенко и Каменева завоевали медали Универсиады в плавании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по плаванию россияне Мария Каменева и Александр Осипенко завоевали медали.

Каменева завоевала серебро в плавании на 50 метров вольным стилем. Осипенко стал бронзовым призером в плавании на 400 метров комплексным плаванием.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань)

Плавание

Женщины. Вольный стиль

 50 м

1. Каролина Болдуин (США) – 25,02

2. Мария Каменева (Россия) – 25,08

3. Катрина Конопка (США) – 25,2

Мужчины. Комплекс

400 м

1. Дайя Сето (Япония) 4.11,982

2.  Косуке Хагино (Япония) – 4.15,44

3. Александр Осипенко (Россия) – 4.16,63

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