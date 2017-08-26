Чики Бегиристайн: Переход Месси невозможен
Источник: Sky SportsКомментарии
Спортивный директор «Манчестер
Сити» Чики Бегиристайн исключил возможность перехода форварда «Барселоны» Лионеля
Месси.
«Переход Месси невозможен. Он остается в «Барселоне» в полной безопасности», – приводит Sky Sports слова Бегиристайна.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может выкупить аргентинца за рекордные 300 миллионов евро.
Напомним, ранее этим летом «ПСЖ» выкупил у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона.
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