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Чики Бегиристайн: Переход Месси невозможен

Источник:  Sky SportsКомментарии

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн исключил возможность перехода форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Переход Месси невозможен. Он остается в «Барселоне» в полной безопасности», – приводит Sky Sports слова Бегиристайна.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может выкупить аргентинца за рекордные 300 миллионов евро.

Напомним, ранее этим летом «ПСЖ» выкупил у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона.

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