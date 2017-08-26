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Российские волейболистки вышли в финал Универсиады, обыграв Украину в полуфинале

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женская сборная России по волейболу пробилась в финал.

В полуфинале россиянки победили команду Украины со счетом 3:0 по партиям. В другом полуфинале сыграют команды Японии и Тайваня.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань) 

Волейбол. Женщины

1/2 финала

Россия – Украина – 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

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