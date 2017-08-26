Российские волейболистки вышли в финал Универсиады, обыграв Украину в полуфинале
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя
Универсиада. Женская сборная России по волейболу пробилась в финал.
В полуфинале россиянки победили команду Украины со
счетом 3:0 по партиям. В другом полуфинале сыграют команды Японии и Тайваня.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
Волейбол. Женщины
1/2 финала
Россия – Украина – 3:0
(25:21, 25:18, 25:21)
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