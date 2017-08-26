«Арсенал» – «Амкар». Рязанцев забил первый гол за пермский клуб (видео)
Полузащитник «Амкара»
Александр Рязанцев отличился в матче 8-го тура РФПЛ против «Арсенала».
Рязанцев открыл счет в матче на 21-й минуте с передачи Дарко Бодула.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #АрсеналАмкар 0:1 21' Александр Рязанцев pic.twitter.com/MHUbDPLHD6— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Напомним, встреча проходит в Туле, «Советский спорт» ведет
ее текстовую трансляцию.
Рязанцев выступает в «Амкаре» с 2017 года на правах аренды. Полузащитник принадлежит «Зениту», куда перешел в 2014 году из «Рубина». Последний раз в официальных матчах Рязанцев отличился в октябре 2015-го в матче 1/8 финала Кубка России против «Тосно».
Матч
Голы
Рязанцев 21 (0:1).
Состав
Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Беляев, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Чаушич, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Занев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов, Баланович (Гол, 67), Рязанцев, Бодул (Костюков, 72)
Предупреждения:
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция