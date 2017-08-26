«Арсенал» – «Амкар». Рязанцев забил первый гол за пермский клуб (видео)

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев отличился в матче 8-го тура РФПЛ против «Арсенала».

Рязанцев открыл счет в матче на 21-й минуте с передачи Дарко Бодула.

Напомним, встреча проходит в Туле, «Советский спорт» ведет ее текстовую трансляцию.

Рязанцев выступает в «Амкаре» с 2017 года на правах аренды. Полузащитник принадлежит «Зениту», куда перешел в 2014 году из «Рубина». Последний раз в официальных матчах Рязанцев отличился в октябре 2015-го в матче 1/8 финала Кубка России против «Тосно».