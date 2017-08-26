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«Арсенал» – «Амкар». Рязанцев забил первый гол за пермский клуб (видео)

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев отличился в матче 8-го тура РФПЛ против «Арсенала».

Рязанцев открыл счет в матче на 21-й минуте с передачи Дарко Бодула.

Напомним, встреча проходит в Туле, «Советский спорт» ведет ее текстовую трансляцию.

Рязанцев выступает в «Амкаре» с 2017 года на правах аренды. Полузащитник принадлежит «Зениту», куда перешел в 2014 году из «Рубина». Последний раз в официальных матчах Рязанцев отличился в октябре 2015-го в матче 1/8 финала Кубка России против «Тосно».

Матч

Арсенал - Амкар - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Рязанцев 21 (0:1).

Состав

Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Беляев, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Чаушич, Джорджевич

Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Занев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов, Баланович (Гол, 67), Рязанцев, Бодул (Костюков, 72)

Предупреждения:

Сунзу, 50; Беляев, 76 - нет

Место и дата

26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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