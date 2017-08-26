Андрей Кириленко: Последняя неделя перед Евробаскетом будет определяющей для Шведа

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, в каком состоянии сборная России по баскетболу подходит к чемпионату Европы.

- У Шведа была травма, и последняя неделя перед чемпионатом Европы будет во многом определяющей. На турнире в Германии и в последнем матче с Финляндией он выглядел нормально, но может играть в несколько раз лучше, чего я ему и желаю уже на Евробаскете.

Как капитан команды, он имеет большое влияние на игру. Равно как и Никита Курбанов с Андреем Воронцевичем, - рассказал Кириленко.

Команда России 25 августа в Хельсинки со счетом 100:91 обыграла команду Финляндии в последнем контрольном матче перед чемпионатом Европы.

В ходе подготовки к турниру россияне провели девять игр, из которых выиграли пять. Швед пропустил три матча из-за травмы.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах.





