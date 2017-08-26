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Слепцова выиграла спринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова выиграла золото спринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. 

Не допустив ни одного промаха, олимпийская чемпионка опередила Паулину Фиалкову из сборной Словакии на 41.3 секунды.

Чайковский

Чемпионат мира по летнему биатлону

Женщины

Спринт

1.Светлана Слепцова (Россия) – 20:22.1 (0)

2. Паулина Фиалкова (Словакия) – +41.3 (2)

3. Ольга Дмитриева (Россия) – +42.9 (2)

4. Ульяна Кайшева (Россия) – +1:01.3 (2)

9. Наталья Гербулова (Россия) – +1:28.9 (2)

11. Ольга Шестерикова (Россия) – +1:43.3 (3)

23. Анастасия Егорова (Россия) – +3:41.6 (5)

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