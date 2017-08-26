Слепцова выиграла спринт на чемпионате мира по летнему биатлону

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Светлана Слепцова: Звонила Канделаки предлагала стать экспертом на канале «Матч ТВ» Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, где она одержала победу.

Александр Тихонов: Слепцова сделала правильно, завершив карьеру Бывший президент СБР, 4-кратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о завершении карьеры российской биатлонистки Светланы Слепцовой.

Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.

Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира Сегодня, 25 августа, взрослая сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.