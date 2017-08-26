Слепцова выиграла спринт на чемпионате мира по летнему биатлону
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская
биатлонистка Светлана Слепцова выиграла золото спринта на чемпионате мира по
летнему биатлону в Чайковском.
Не допустив ни одного промаха, олимпийская чемпионка опередила Паулину Фиалкову из сборной Словакии на 41.3 секунды.
Чайковский
Чемпионат мира по
летнему биатлону
Женщины
Спринт
1.Светлана
Слепцова (Россия) – 20:22.1 (0)
2. Паулина Фиалкова (Словакия)
– +41.3 (2)
3. Ольга Дмитриева (Россия) – +42.9 (2)
4. Ульяна Кайшева (Россия) – +1:01.3 (2)
9. Наталья Гербулова (Россия) – +1:28.9 (2)
11. Ольга Шестерикова (Россия) – +1:43.3 (3)
23. Анастасия Егорова (Россия) – +3:41.6 (5)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически