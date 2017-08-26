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Светлана Слепцова: Звонила Канделаки предлагала стать экспертом на канале «Матч ТВ»

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, где она одержала победу.

«Во время моей стрельбы не было ветра. Был совсем небольшой, как на пристрелке. Наверное, сегодня удача была на моей стороне.

Эмоции, конечно, положительные, приятные. Очень хотелось порадовать болельщиков не только эстафетной медалью, но и личной. Как все знают, это мои заключительные гонки. Хочется закончить на достойной, высокой ноте.

Старт в гонке преследования завтра с большим преимуществом придаст немного больше уверенности, чем напряжения. Девушки сегодня бежали быстрее меня. Мне по дистанции было немного тяжело. Это преимущество даст мне спокойствие. 

Принятое решение о завершении карьеры не помогло сегодня. Все равно это давило на меня, я переживала, что это мои последние гонки. Уже, может, не с такой мотивацией выходила. Во-первых, мы не готовились к этому чемпионату. Никто не знал, что все так сложится. Гонки на самом деле мне даются очень тяжело. Слава богу, что пока удача на моей стороне. 

Я приняла решение неделю назад. Причина личная, и я объявлю об этом завтра. До сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало. Знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше.

Звонила Тина Канделаки предлагала стать экспертом на канале «Матч ТВ» (смеется). Это, конечно, шутка! А вот Дмитрий Губерниев сказал, что будет плакать без меня. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях — пока хочется отдохнуть», – приводит слова Слепцовой официальный сайт СБР.

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