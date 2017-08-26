SL i-League Invitational S3 станет первым майнором в сезоне

Первым Minor-турниром нового сезона станет SL i-League Invitational Season 3.



В турнире примут участие восемь коллективов, два из которых получат прямые приглашения, а остальные пройдут через квалификации в Европе, СНГ, Северной Америке, Южной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии.



LAN-финал пройдет с 12 по 15 октября в Киеве на «Киев Киберспорт Арена». Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов. Команды также разыграют квалификационные очки к The International 2018.

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