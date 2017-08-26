Защитник «Пари Сен-Жермен» Серж Орье прошел медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

24-летний ивуариец еще должен получить разрешение на работу в Великобритании, однако в ближайшее время все формальности будут улажены.

Сумма трансфера составит 23 миллиона фунтов.

Орье провел три сезона в «ПСЖ», а до этого играл во Франции за «Ланс» и «Тулузу». Всего на его счету 10 голов в 151 матче лиги 1.