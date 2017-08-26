Орье прошел медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм»
Источник: Sky SportsКомментарии
Защитник «Пари
Сен-Жермен» Серж Орье прошел медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
24-летний ивуариец еще должен получить разрешение на работу в Великобритании, однако в ближайшее время все формальности будут улажены.
Сумма трансфера составит 23 миллиона фунтов.
Орье провел три сезона в «ПСЖ», а до этого играл во Франции за «Ланс» и «Тулузу». Всего на его счету 10 голов в 151 матче лиги 1.
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