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Эдуард Трояновский: Ковалеву не стоит завершать карьеру

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Троясновский прокомментировал возможное завершение карьеры Сергея Ковалева.

- Считаю, что такое заявление Ковалева немножко поспешное. Серега еще может многое показать. Он еще не уставший боксер, не стоит завершать карьеру. Я думаю, что Ковалев одумается и еще порадует нас интересными боями. Хотелось бы, чтобы Сергей вернул себе чемпионские титулы, - заявил Трояновский.

Ранее экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев объявил о том, что он рассматривает возможность завершения спортивной карьеры.

В последнем поединке Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду. 


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