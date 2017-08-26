Эдуард Трояновский: Ковалеву не стоит завершать карьеру

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Троясновский прокомментировал возможное завершение карьеры Сергея Ковалева.

- Считаю, что такое заявление Ковалева немножко поспешное. Серега еще может многое показать. Он еще не уставший боксер, не стоит завершать карьеру. Я думаю, что Ковалев одумается и еще порадует нас интересными боями. Хотелось бы, чтобы Сергей вернул себе чемпионские титулы, - заявил Трояновский.

Ранее экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев объявил о том, что он рассматривает возможность завершения спортивной карьеры.

В последнем поединке Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду.





