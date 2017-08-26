Андрей Кириленко: Задача на Евробаскете – попадание в ¼ финала

Президент РФБ Андрей Кириленко обозначил задачу, которая будет стоять перед сборной России на Евробаскете-2017.

«Лично меня сейчас больше интересует содержание игры. Но если отталкиваться от результатов последних лет, то, начиная с 2013 года, у нас не было успехов два последних чемпионата Европы. Я бы поставил задачу попадание в четвертьфинал, и уверенную игру на этой стадии. Выход из группы не должен даже обсуждаться, хотя соперники довольно серьезные, и могут возникнуть определенные проблемы», – приводит «Р-Спорт» слова Кириленко.

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Турцией (1 сентября), Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября).