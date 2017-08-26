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Поль Погба: Геев в футболе нужно уважать

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Должна ли лига создать благоприятную среду для футболистов-геев? Лично я с такими игроками не сталкивался, но почему нет? Это люди. То, что он делает в личной жизни, не относится к тому, что он является футболистами. Вы должны уважать его, а он – вас. Вот и все.

Все дело в уважении, в равенстве всех людей на Земле. Когда мы играем в футбол, мы все равны. В футбол играют китайцы, африканцы, французы, американцы и так далее. Но на поле мы все равны, мы делаем то, что мы любим», - цитирует Погба SBS.


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