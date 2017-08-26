«ПСЖ» отказался продавать Ди Марию в «Барселону» за 35 миллионов евро
Источник: ASКомментарии
«Барселона» не смогла
договориться о переходе полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.
Вице-чемпионы Франции посчитали предлагаемую компенсацию в размере 35 миллионов евро недостаточной.
Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично звонил своему коллеге из «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи.
Напомним, в начале августа французский клуб выкупил у каталонцев форварда Неймара за 222 миллиона евро.
Ди Мария начал третий сезон в «ПСЖ». Ранее он играл в Европе за «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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