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«ПСЖ» отказался продавать Ди Марию в «Барселону» за 35 миллионов евро

Источник:  ASКомментарии

«Барселона» не смогла договориться о переходе полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

Вице-чемпионы Франции посчитали предлагаемую компенсацию в размере 35 миллионов евро недостаточной.

Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично звонил своему коллеге из «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи.

Напомним, в начале августа французский клуб выкупил у каталонцев форварда Неймара за 222 миллиона евро.

Ди Мария начал третий сезон в «ПСЖ». Ранее он играл в Европе за «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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