«ПСЖ» отказался продавать Ди Марию в «Барселону» за 35 миллионов евро

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Орье прошел медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм» Защитник «Пари Сен-Жермен» Серж Орье прошел медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

Бывший спортивный директор «Баварии», чемпион Европы в составе сборной Германии (1996) Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».

Маттиас Заммер: Переход Дембеле в «Барселону» из «Боруссии» - это катастрофа

Маттиас Заммер: Переход Дембеле в «Барселону» из «Боруссии» - это катастрофа Бывший спортивный директор «Баварии», чемпион Европы в составе сборной Германии (1996) Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».