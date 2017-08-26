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ФИФА откажется от проведения Кубка конфедераций

Источник:  El Mundo DeportivoКомментарии

ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мира.

По информации Mundo Deportivo, начиная с 2021 года в Китае раз в четыре года будут проходить соответствующие турниры. В первом соревновании примут участие 24 клуба. Их разделят на восемь групп по три команды. В плей-офф выйдут победители групп.

В турнире примут участие 12 европейских клубов, пять — из Южной Америки, два клуба из Африки, еще два азиатских клуба и две команды из Северной Америки.

Кроме того, в предварительном турнире между клубом из Океании и командами других конфедераций будет разыграна еще одна путевка на чемпионат.

Напомним, в 2017 году Кубок конфедераций проходил в России. В финальном матче действующие чемпионы мира немцы переиграли команду Чили со счетом 1:0.

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