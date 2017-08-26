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«Сибирь» вырвала победу в концовке матча с «Северсталью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сибири».

В составе победителей отличились Александр Шаров и Владимир Первушин, который забросил решающую шайбу за 27 секунд до финальной сирены. У «Северстали» гол в активе Матея Странски.

«Сибирь» с тремя победами и девятью очками лидирует в Восточной конференции. У «Северстали» два очка и 11-е место на Западе. 28 августа «Сибирь» примет «Торпедо», а «Северсталь» на выезде сыграет с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Северсталь - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

M. Stransky (Кагарлицкий, Кудако), 20:54 (0:1). S. Alexander (Верещагин), 39:09 (1:1). Первушин (Верещагин, S. Alexander), 59:33 (2:1).

Место и дата

26 августа 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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