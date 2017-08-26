«Сибирь» вырвала победу в концовке матча с «Северсталью»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Северсталью» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сибири».
В составе победителей отличились Александр Шаров и Владимир Первушин,
который забросил решающую шайбу за 27 секунд до финальной сирены. У «Северстали»
гол в активе Матея Странски.
«Сибирь» с тремя победами и девятью очками лидирует в Восточной
конференции. У «Северстали» два очка и 11-е место на Западе. 28 августа «Сибирь»
примет «Торпедо», а «Северсталь» на выезде сыграет с «Барысом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Северсталь - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
M. Stransky (Кагарлицкий, Кудако), 20:54 (0:1). S. Alexander (Верещагин), 39:09 (1:1). Первушин (Верещагин, S. Alexander), 59:33 (2:1).
Место и дата
26 августа 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция