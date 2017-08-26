Масса будет оштрафован на пять мест на стартовой решетке Гран-при Бельгии
Источник: AutosportКомментарии
Пилот «Уильямса»
Фелипе Масса оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии
за нарушение правил двойных желтых флагов в третьей тренировке.
За 20 минут до конца заключительной тренировки на трассе «Спа-Франкоршам» Масса не сбросил скорость участке трассы, где остановился пилот «Торо Россо» Даниил Квят.
Такое решение вынесли стюарды после просмотра эпизода на видеоповторе. Причем двойные желтые флаги предполагают существенное снижение скорости в мерах предосторожности.
Гонка Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).
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