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Лесун снялся с чемпионата мира

Источник:  ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун не выступит на чемпионате мира в Каире, сообщает ТАСС.

«Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований», – сказал Хапланов.
После первого вида программы – фехтоания – Лесун занимал первое место. Остальные виды пятиборья были запланированы на воскресенье.

Отметим, что Лесун является четырехкратным чемпионом мира. На прошлогоднем турнире в Москве он занял второе место.

Добавим, что этим летом в Минске 29-летний пятиборец выиграл свое четвертое золото чемпионата Европы.

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