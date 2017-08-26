Лесун снялся с чемпионата мира
Источник: ТАССКомментарии
Олимпийский чемпион
по пятиборью Александр Лесун не выступит на чемпионате мира в Каире, сообщает ТАСС.
«Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с
соревнований», – сказал Хапланов.
После первого вида программы – фехтоания – Лесун занимал первое место. Остальные виды пятиборья были запланированы на воскресенье.
Отметим, что Лесун является четырехкратным чемпионом мира. На прошлогоднем турнире в Москве он занял второе место.
Добавим, что этим летом в Минске 29-летний пятиборец выиграл свое четвертое золото чемпионата Европы.
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