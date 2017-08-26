Лесун снялся с чемпионата мира

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун не выступит на чемпионате мира в Каире, сообщает ТАСС.

«Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований», – сказал Хапланов.

После первого вида программы – фехтоания – Лесун занимал первое место. Остальные виды пятиборья были запланированы на воскресенье.

Отметим, что Лесун является четырехкратным чемпионом мира. На прошлогоднем турнире в Москве он занял второе место.

Добавим, что этим летом в Минске 29-летний пятиборец выиграл свое четвертое золото чемпионата Европы.