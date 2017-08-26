Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Бельгии, Феттель - второй в квалификации

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1».

Компанию Хэмилтону на первом ряду стартового поля составит Себастьян Феттель, недавно продливший контракт с командой «Феррари» до 2020 года.

Третье время в квалификации показал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас.

Ранее сообщалось, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят будет оштрафован на 20 позиций за смену элементов силовой установки, которая отказала по ходу третьей свободной практики. В квалификации Квят показал лишь 17-е время дня.

Гонка в Спа состоится 27 августа.



Квалификация. Гран-при Бельгии



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Кими Райкконен («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

7. Нико Хюлькенберг («Рено»)

8. Серхио Перес («Форс Индия»)

9. Эстебан Окон («Форс Индия»)

10. Джолион Палмер («Рено») — без времени

Выбыли во втором сегменте:

11. Фернандо Алонсо («Макларен»)

12. Ромен Грожан («Хаас»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

15. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли в первом сегменте:

16. Фелипе Масса («Уильямс»)

17. Даниил Квят («Торо Россо»)

18. Лэнс Стролл («Уильямс»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Паскаль Верляйн («Заубер»).