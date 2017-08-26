Валерий Брагин: Нам надо определяться с кандидатами на участие в чемпионате мира

прокомментировал победу над Финляндией (2:1) на «Турнире четырех наций» в Виерумяки.

«Очень полезный матч. Нам надо определяться с кандидатами на участие в чемпионате мира, так как впереди осталась только ноябрьская серия в Канаде. Чем тяжелее складывается матч, тем тренерскому штабу лучше видно, кто на что способен.

У Финляндии домашний турнир, и с учетом вчерашнего поражения хозяев от чехов, предупреждали игроков, что они выйдут с самым серьезным настроем. Надо понимать, что финны по этому году являются чемпионами мира среди юниоров – очень сильный соперник.

Так и получилось: в первом периоде у Финляндии было преимущество, но в перерыве внесли коррективы, и второй и третий период провели уже более-менее в правильном ключ – сравняли счет, забили в большинстве и добились победы», – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Напомним, в первом матче в Финляндии сборная России нанесла поражение Швеции (3:2 OT). В заключительной игре в субботу российская команда сыграет с Чехией.