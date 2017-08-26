«Рубин» - «Тосно». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд в матче восьмого тура чемпионата России между «Рубином» и «Тосно».

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Лестьенн, Канунников.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.