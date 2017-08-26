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Нойер оправился от травмы и вернулся в стартовый состав «Баварии»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер будет защищать ворота команды в матче с бременским «Вердером».

Матч начнется в Бремене в 16:30 по московскому времени.

Напомним, Мануэль Нойер сломал ногу в скандальном ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом».

После этого Нойера в официальных матчах «Баварии» заменил Свен Ульрайх.

В первом туре чемпионата Германии-2017/18 «Бавария» на своем поле переиграла «Байер» со счетом 3:1.

Матч

Вердер - Бавария - 0:0

1-й тайм

Состав

Вердер: J. Pavlenka, Селассие, Сане, Бауэр, Велькович, Бартельс, Эггештайн М., Делэйни, Крузе

Бавария: Нойер, Зюле, Алаба, Хуммельс, Киммих, Толиссо, Алькантара, Видаль, Рибери, Роббен, Левандовски

Место и дата

26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция



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