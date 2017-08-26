Нойер оправился от травмы и вернулся в стартовый состав «Баварии»
Капитан «Баварии» Мануэль Нойер будет защищать ворота команды в матче с бременским «Вердером».
Mit @Manuel_Neuer gegen Bremen. So starten wir in #SVWFCB. #packmas pic.twitter.com/6eRP0NnhNG— FC Bayern München (@FCBayern) 26 августа 2017 г.
Матч начнется в Бремене в 16:30 по московскому времени.
Напомним, Мануэль Нойер сломал ногу в скандальном ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом».
После этого Нойера в официальных матчах «Баварии» заменил Свен Ульрайх.
He's back! #NeuerTheWall @Manuel_Neuer 🙌 #MiaSanMia pic.twitter.com/fqBgkVLrYJ— FC Bayern München (@FCBayern) 26 августа 2017 г.
В первом туре чемпионата Германии-2017/18 «Бавария» на своем поле переиграла «Байер» со счетом 3:1.
Матч
Состав
Вердер: J. Pavlenka, Селассие, Сане, Бауэр, Велькович, Бартельс, Эггештайн М., Делэйни, Крузе
Бавария: Нойер, Зюле, Алаба, Хуммельс, Киммих, Толиссо, Алькантара, Видаль, Рибери, Роббен, Левандовски
Место и дата
26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция