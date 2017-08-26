Нойер оправился от травмы и вернулся в стартовый состав «Баварии»

Бундеслига. 2-й тур. «Вердер» – «Бавария», «Боруссия» (Д) – «Герта» и другие матчи. Онлайн «Светский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Германии по футболу.

«Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро (видео)

«Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро (видео) «Барселона» официально объявила о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.