«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Авангард» дома обыграл «Торпедо» (2:1 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Максим Березин, у гостей - Денис Паршин.
В овертайме победу сибирской команде принес точный бросок Даниила Файзуллина.
Омичи одержали третью победу чемпионате, нижегородцы потерпели первое поражене.
28 августа «Авангард» примет «Спартак», а «Торпедо» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».
Матч
Авангард - Торпедо - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Паршин (Столяров, Галузин), 27:28 (0:1). Березин 55:55 (1:1). Файзуллин (Семёнов), 63:23 (2:1).
Место и дата
26 августа 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически