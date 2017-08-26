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«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» дома обыграл «Торпедо» (2:1 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Максим Березин, у гостей - Денис Паршин.

В овертайме победу сибирской команде принес точный бросок Даниила Файзуллина.

Омичи одержали третью победу чемпионате, нижегородцы потерпели первое поражене.

28 августа «Авангард» примет «Спартак», а «Торпедо» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Матч

Авангард - Торпедо - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Паршин (Столяров, Галузин), 27:28 (0:1). Березин 55:55 (1:1). Файзуллин (Семёнов), 63:23 (2:1).

Место и дата

26 августа 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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