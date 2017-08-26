«Амкар» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Арсенал»
«Арсенал» дома уступил «Амкару» (0:1) в 8-м туре РФПЛ.
Единственный мяч на 21-й минуте забил полузащитник гостей Александр Рязанцев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, пермяки одержали первую победу в чемпионате, набрали пять очков, но остались на последнем месте. Туляки с семью баллами на данный момент - на 13-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 10 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» в тот же день примет ЦСКА.
Матч
Голы
Рязанцев 21 (0:1).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Альварес, Чаушич, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Занев, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Комолов, Бодул (Костюков, 72)
Предупреждения:
Сунзу, 50; Беляев, 76 - Нигматуллин, 90
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция