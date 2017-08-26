«Амкар» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Арсенал»

«Арсенал» дома уступил «Амкару» (0:1) в 8-м туре РФПЛ.

Единственный мяч на 21-й минуте забил полузащитник гостей Александр Рязанцев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, пермяки одержали первую победу в чемпионате, набрали пять очков, но остались на последнем месте. Туляки с семью баллами на данный момент - на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 10 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» в тот же день примет ЦСКА.