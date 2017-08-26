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«Манчестер Сити» вырвал победу в конце матча с «Борнмутом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.

В составе хозяев отличился Чарли Дэниэлс. «Ман Сити» ответил голом Габриэла Жезуса. В концовке матча победный мяч провел Рахим Стерлинг

«Манчестер Сити» с семью очками занимает четвертое место. У «Борнмута» ноль очков и 17-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», а «Борнмут» сыграет с «Арсеналом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

Матч

Борнмут - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)

Голы

Дэниелс 13 (1:0). Габриэл 21 (1:1). Стерлинг 90 (1:2).

Состав

Борнмут: Бегович, Аке, Кук С., Дэниелс, Мингз, Смит А., Артер, Гослинг, Сурмэн, Кинг, Дефо (Афобе, 73, Муссе, 90)

Манчестер Сити: Эдерсон, Данило, Компани, Отаменди, Менди, Силва Д. (Стоунз, 90), Стерлинг, Силва Б. (Агуэро, 66), де Брюйне, Фернандиньо, Габриэл (Сане, 82)

Предупреждения:

Аке, 23; Кук С., 75; Мингз, 85; Артер, 90; Смит А., 90 - Компани, 56; Силва Д., 57; Отаменди, 67; Менди, 79; Стерлинг, 90

Удаления:

нет - Стерлинг, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

26 августа 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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