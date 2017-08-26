Рижское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Динамо».

В составе победителей дубль сделал Микс Индрашис. Также отличились Карл Столлери, Дэнни Кристо и Гунарс Скворцов. У «Барыса» забивали Кевин Даллмэн, Даррен Диц и Антон Сагдеев.

«Динамо» с тремя очками занимает седьмое место на Западе. У «Барыса» такое же количество очков и девятое место на Востоке.

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