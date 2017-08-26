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Рижское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Динамо».

В составе победителей дубль сделал Микс Индрашис. Также отличились Карл Столлери, Дэнни Кристо и Гунарс Скворцов. У «Барыса» забивали Кевин Даллмэн, Даррен Диц и Антон Сагдеев.

«Динамо» с тремя очками занимает седьмое место на Западе. У «Барыса» такое же количество очков и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Барыс - Динамо Р - 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Голы:

Индрашис (Галвиньш, МакМиллан), 7:23 (0:1). Столлери (Кристо), 10:37 (0:2). Индрашис (МакМиллан), 15:06 (0:3). Кристо (Индрашис), 33:53 (0:4). Даллмэн (Сен-Пьер, Диц), 39:08 (1:4). Диц (Сен-Пьер, Фрэттин), 46:03 (2:4). Скворцов 52:08 (2:5). Сагадеев 58:22 (3:5).

Место и дата

26 августа 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция


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