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«Спартак» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Югру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Югра» дома уступила «Спартаку» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Виталий Шулаков и Максим Пестушко, у гостей - Виктор Комаров (дважды), Игорь Мирнов, Александр Хохлачев (дважды) и Лукаш Радил.

Красно-белые одержали первую победу в чемпионате, команда из Ханты-Мансийска потерпела второе поражение.

28 августа «Югра» примет рижское «Динамо», а «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».

Матч

Югра - Спартак - 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Голы:

Комаров 0:25 (0:1). Мирнов (Бобров), 19:17 (0:2). Хохлачёв 21:16 (0:3). Шулаков (Макаров Д., Купцов), 37:43 (1:3). Пестушко (Макаров Д., Валентенко), 46:56 (2:3). Комаров (Максвелл, Радил), 47:32 (2:4). Хохлачёв (Стоа, Лещенко), 48:47 (2:5). Радил (Лаюнен, Максвелл), 57:01 (2:6).

Место и дата

26 августа 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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