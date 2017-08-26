Льюис Хэмилтон: Для меня большая честь – повторить рекорд Шумахера. Молюсь за его здоровье

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации в рамках Гран-при Бельгии-2017.



Просто не могу в это поверить. Огромное спасибо моей команде, ребята проделали просто поразительную работу. Я стою здесь, мы обогнали «Феррари» – поразительные ощущения. Это одна из моих любимых трасса и то, что мне удалось проехать такой круг – это исполнение мечты. У меня лучшая работа в мире.

Для меня это особенный момент. Огромное спасибо Россу Брауну за то, что он передал это сообщение. Я каждый день молюсь за Михаэля. Мне повезло выступать с ним на одной трассе. Я всегда восхищался им и делаю это и по сей день. Для меня честь повторить его рекорд по количеству поулов, но Михаэль в любом случае навсегда останется одним из величайших гонщиков в истории, - заявил Хэмилтон.

В данный момент Шумахер и Хэмилтон делят первое место за всю историю «Формулы-1» по количеству поулов – о обоих гонщиков на счету по 68 побед в квалификациях.

Гонка в Спа состоится 27 августа.



Квалификация. Гран-при Бельгии



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Кими Райкконен («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

7. Нико Хюлькенберг («Рено»)

8. Серхио Перес («Форс Индия»)

9. Эстебан Окон («Форс Индия»)

10. Джолион Палмер («Рено») — без времени

Выбыли во втором сегменте:

11. Фернандо Алонсо («Макларен»)

12. Ромен Грожан («Хаас»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

15. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли в первом сегменте:

16. Фелипе Масса («Уильямс»)

17. Даниил Квят («Торо Россо»)

18. Лэнс Стролл («Уильямс»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Паскаль Верляйн («Заубер»).



