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Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Победу одержала сборная США. Бронзовая медаль в активе сборной Японии. За сборную России выступали Роман Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников и Михаил Вековищев.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань)

Плавание. Мужчины

Комбинированная эстафета. 4х100 метров

1. США – 3.33,27

 2. Россия (Роман Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников, Михаил Вековищев) – 3.34,85

 3. Япония – 3.34,88

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