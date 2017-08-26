Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на Универсиаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя
Универсиада. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в
комбинированной эстафете 4х100 метров.
Победу одержала сборная
США. Бронзовая медаль в активе сборной Японии. За сборную России выступали Роман
Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников и Михаил Вековищев.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
Плавание. Мужчины
Комбинированная эстафета. 4х100 метров
1. США – 3.33,27
2. Россия (Роман
Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников, Михаил Вековищев) – 3.34,85
3. Япония – 3.34,88
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