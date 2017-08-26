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Зинедин Зидан: Не представляю себе «Реал» без Роналду

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не думает о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

- Если Роналду лучший футболист, заслуживает ли он быть самым высокооплачиваемым? Это вопрос Роналду и клуба.

Криштиану точно останется в «Реале». Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. И здесь он прекрасно себя чувствует, - заявил Зидан.

Напомним, Криштиану Роналду защищает цвета «Реала» с 2009 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». 

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