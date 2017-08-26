Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТТорпедо
Футбол  Рубин1 : 0Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Амура».

В составе победителей дубль сделал Вячеслав Ушенин. Также отличились Дмитрий Швиденко, Олег Губин и Вячеслав Литовченко. У хозяев забивали Денис Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен.

«Амур» с четырьмя очками занимает шестое место на Востоке. У «Салавата Юлаева» три очка и седьмое место. 28 августа «Салават Юлаев» примет «Куньлунь», а «Амур» на выезде сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Амур - 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)

Голы:

Швиденко (Клопов, Ушенин В.), 8:34 (0:1). Ушенин В. (Губин), 18:17 (0:2). Куляш (Бодров), 21:56 (1:2). Губин (Ушенин В., Ушенин В.), 24:54 (1:3). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 35:21 (2:3). Кемппайнен (Хартикайнен, Логинов), 44:27 (3:3). Литовченко (Атюшов, Бывальцев), 48:14 (3:4). Ларсен (Зубов, Фёдоров), 48:33 (4:4). Ушенин В. (Ушенин В.), 56:07 (4:5).

Место и дата

26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» надругался над «Югрой» и одержал первую победу в сезоне«Спартак» надругался над «Югрой» и одержал первую победу в сезонеПродолжающие турне по Востоку красно-белые разгромили «Югру» в Ханты-Мансийске – 6:2. Это первый успех москвичей в тех матчах.«Спартак» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Югру»«Югра» дома уступила «Спартаку» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ.Рижское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Динамо».«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо»«Авангард» дома обыграл «Торпедо» (2:1 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Сибирь» вырвала победу в концовке матча с «Северсталью»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сибири».
Олимпиада
Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на Универсиаде
Футбол
«Амкар» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Арсенал»
Хоккей
«Спартак» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Югру»
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Для меня большая честь – повторить рекорд Шумахера. Молюсь за его здоровье
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Амур
Амуркалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости