«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Амуром»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Амура».
В составе победителей дубль сделал Вячеслав Ушенин. Также отличились
Дмитрий Швиденко, Олег Губин и Вячеслав Литовченко. У хозяев забивали Денис
Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен.
«Амур» с четырьмя очками занимает шестое место на Востоке. У «Салавата
Юлаева» три очка и седьмое место. 28 августа «Салават Юлаев» примет «Куньлунь»,
а «Амур» на выезде сыграет с «Ак Барсом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Амур - 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)
Голы:
Швиденко (Клопов, Ушенин В.), 8:34 (0:1). Ушенин В. (Губин), 18:17 (0:2). Куляш (Бодров), 21:56 (1:2). Губин (Ушенин В., Ушенин В.), 24:54 (1:3). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 35:21 (2:3). Кемппайнен (Хартикайнен, Логинов), 44:27 (3:3). Литовченко (Атюшов, Бывальцев), 48:14 (3:4). Ларсен (Зубов, Фёдоров), 48:33 (4:4). Ушенин В. (Ушенин В.), 56:07 (4:5).
Место и дата
26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция