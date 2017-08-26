«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Амура».

В составе победителей дубль сделал Вячеслав Ушенин. Также отличились Дмитрий Швиденко, Олег Губин и Вячеслав Литовченко. У хозяев забивали Денис Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен.

«Амур» с четырьмя очками занимает шестое место на Востоке. У «Салавата Юлаева» три очка и седьмое место. 28 августа «Салават Юлаев» примет «Куньлунь», а «Амур» на выезде сыграет с «Ак Барсом».

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