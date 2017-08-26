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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства и одержал третью победу подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит»-м в матче 8-го тура молодежного первенства России обыграл «Ростов»-м со счетом 3:1.

Отличились Егор Денисов, Дмитрий Плетнев и Игорь Воробьев. Автогол на счету Кирилла Макеева.

Напомним, в 9-м туре «Зенит»-м 9 сентября сыграет на выезде с «Динамо»-м, «Ростов»-м в тот же день примет «Арсенал»-м.

Петербуржцы с 13 очками занимают седьмое место в турнирной таблице первенства, ростовчане с 10 баллами идут восьмыми.

Матч

Зенит (мол) - Ростов (мол) - 3:1 (0:0)

Место и дата

26 августа 15:30, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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