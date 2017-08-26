«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства и одержал третью победу подряд

«Зенит»-м в матче 8-го тура молодежного первенства России обыграл «Ростов»-м со счетом 3:1.

Отличились Егор Денисов, Дмитрий Плетнев и Игорь Воробьев. Автогол на счету Кирилла Макеева.

Напомним, в 9-м туре «Зенит»-м 9 сентября сыграет на выезде с «Динамо»-м, «Ростов»-м в тот же день примет «Арсенал»-м.

Петербуржцы с 13 очками занимают седьмое место в турнирной таблице первенства, ростовчане с 10 баллами идут восьмыми.