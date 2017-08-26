Гурам Тетрашвили: «Анжи» должен был реабилитироваться за матч с «Рубином»

Полузащитник «Анжи» Гурам Тетрашвили прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в 8-м туре РФПЛ.



- Меня сейчас переполняют эмоции. Главное, что победили. Понятное дело, что сыграли в не самый комбинационный футбол, забили гол и в голове сидела мысль сохранить результат. Все-таки прошлая игра отложила свой отпечаток. Хотели забыть, как можно скорее, но, конечно, такие матчи не забываются. Очень хотелось порадовать болельщиков в этом матче, любой ценой. Да, может не самой качественной игрой, но главное, был результат в этой игре. И, спасибо Всевышнему мы сегодня добыли победу.



- Не было груза ответственности после поражения в Казани? Не довлел ли результат той игры на игроках?

- Как бы кто не говорил, что он спокоен, но все равно внутри тебя это сидело. Потому что мы реально оплошали в Казани. Мы должны были не только перед болельщиками, но также и перед своим родными реабилитироваться за матч с «Рубином». У каждого из нас есть семьи, они смотрели и переживали за нас, и было где-то стыдно за такой результат. Я думаю, что мы сегодня приложили максимум усилий и добились положительного результата.