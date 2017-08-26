Гурам Тетрашвили: «Анжи» должен был реабилитироваться за матч с «Рубином»
Полузащитник
«Анжи» Гурам Тетрашвили прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в 8-м туре
РФПЛ.
- Меня сейчас переполняют эмоции. Главное, что победили. Понятное дело, что
сыграли в не самый комбинационный футбол, забили гол и в голове сидела мысль
сохранить результат. Все-таки прошлая игра отложила свой отпечаток. Хотели
забыть, как можно скорее, но, конечно, такие матчи не забываются. Очень
хотелось порадовать болельщиков в этом матче, любой ценой. Да, может не самой
качественной игрой, но главное, был результат в этой игре. И, спасибо
Всевышнему мы сегодня добыли победу.
- Не было груза ответственности после поражения в Казани? Не довлел ли результат той игры на игроках?
- Как бы кто не говорил, что он спокоен, но все равно внутри тебя это сидело. Потому что мы реально оплошали в Казани. Мы должны были не только перед болельщиками, но также и перед своим родными реабилитироваться за матч с «Рубином». У каждого из нас есть семьи, они смотрели и переживали за нас, и было где-то стыдно за такой результат. Я думаю, что мы сегодня приложили максимум усилий и добились положительного результата.
Матч
Голы
Лескано 18 (1:0).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Брызгалов, Афонин, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Пауревич, Игбун, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Стоцкий, Фатай (Сысуев, 63)
Предупреждения:
Маркелов, 51; Лескано, 90 - Йокич, 45; Сысуев, 69
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция