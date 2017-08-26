Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТТорпедо
Футбол  Рубин1 : 0Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гурам Тетрашвили: «Анжи» должен был реабилитироваться за матч с «Рубином»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Гурам Тетрашвили прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в 8-м туре РФПЛ.

- Меня сейчас переполняют эмоции. Главное, что победили. Понятное дело, что сыграли в не самый комбинационный футбол, забили гол и в голове сидела мысль сохранить результат. Все-таки прошлая игра отложила свой отпечаток. Хотели забыть, как можно скорее, но, конечно, такие матчи не забываются. Очень хотелось порадовать болельщиков в этом матче, любой ценой. Да, может не самой качественной игрой, но главное, был результат в этой игре. И, спасибо Всевышнему мы сегодня добыли победу.

- Не было груза ответственности после поражения в Казани? Не довлел ли результат той игры на игроках?
- Как бы кто не говорил, что он спокоен, но все равно внутри тебя это сидело. Потому что мы реально оплошали в Казани. Мы должны были не только перед болельщиками, но также и перед своим родными реабилитироваться за матч с «Рубином». У каждого из нас есть семьи, они смотрели и переживали за нас, и было где-то стыдно за такой результат. Я думаю, что мы сегодня приложили максимум усилий и добились положительного результата.

Матч

Анжи - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Лескано 18 (1:0).

Состав

Анжи: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Брызгалов, Афонин, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68)

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Пауревич, Игбун, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Стоцкий, Фатай (Сысуев, 63)

Предупреждения:

Маркелов, 51; Лескано, 90 - Йокич, 45; Сысуев, 69

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Герасимец: У «Тосно» ничего нет, даже собственной раздевалки на стадионеЭкс-тренер молодежной команды «Тосно» Сергей Герасимец рассказал о реалиях, с которыми клубу из Ленинградской области пришлось столкнуться в премьер-лиге.«Рубин» – «Тосно». ОнлайнВ матче восьмого тура чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с «Тосно».Миодраг Божович: В игре с «Амкаром» нам просто не повезлоГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче с «Амкаром» (0:1).«Локомотив» – «Урал». История противостоянияСегодня в Москве в матче 8-го тура РФПЛ «Локомотив» примет «Урал».
Олимпиада
Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на Универсиаде
Футбол
«Амкар» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Арсенал»
Хоккей
«Спартак» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Югру»
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Для меня большая честь – повторить рекорд Шумахера. Молюсь за его здоровье
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости