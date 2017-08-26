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Миодраг Божович: В игре с «Амкаром» нам просто не повезло

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче с «Амкаром» (0:1).

- Мы пропустили гол, который никак нельзя было пропускать. Во втором тайме чуть-чуть лучше сыграли, создавали моменты, но какое-то невезение былаосегодня.

Моменты были, но, к сожалению, мы не забивали. Просто не повезло. Будем исправлять ошибки. Надо лучше бороться на поле, - заявил Божович.

Напомним, пермяки одержали первую победу в чемпионате, набрали пять очков, но остались на последнем месте. Туляки с семью баллами на данный момент - на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 10 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» в тот же день примет ЦСКА.

Матч

Арсенал - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Рязанцев 21 (0:1).

Состав

Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Альварес, Чаушич, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Джорджевич

Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Занев, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Комолов, Бодул (Костюков, 72)

Предупреждения:

Сунзу, 50; Беляев, 76 - Нигматуллин, 90

Место и дата

26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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