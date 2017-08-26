Миодраг Божович: В игре с «Амкаром» нам просто не повезло
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче с «Амкаром» (0:1).
- Мы пропустили гол, который никак нельзя было пропускать. Во втором тайме чуть-чуть лучше сыграли, создавали моменты, но какое-то невезение былаосегодня.
Моменты были, но, к сожалению, мы не забивали. Просто не повезло. Будем исправлять ошибки. Надо лучше бороться на поле, - заявил Божович.
Напомним, пермяки одержали первую победу в чемпионате, набрали пять очков, но остались на последнем месте. Туляки с семью баллами на данный момент - на 13-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 10 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» в тот же день примет ЦСКА.
Матч
Голы
Рязанцев 21 (0:1).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Альварес, Чаушич, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Занев, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Комолов, Бодул (Костюков, 72)
Предупреждения:
Сунзу, 50; Беляев, 76 - Нигматуллин, 90
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция