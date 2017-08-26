Миодраг Божович: В игре с «Амкаром» нам просто не повезло

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче с «Амкаром» (0:1).

- Мы пропустили гол, который никак нельзя было пропускать. Во втором тайме чуть-чуть лучше сыграли, создавали моменты, но какое-то невезение былаосегодня.

Моменты были, но, к сожалению, мы не забивали. Просто не повезло. Будем исправлять ошибки. Надо лучше бороться на поле, - заявил Божович.

Напомним, пермяки одержали первую победу в чемпионате, набрали пять очков, но остались на последнем месте. Туляки с семью баллами на данный момент - на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 10 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» в тот же день примет ЦСКА.