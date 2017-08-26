Николай Писарев: «Севилья» может загнать любого соперника

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, соперниками красно-белых по группе стали испанская «Севилья», английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».

«Севилья» с главным тренером Бериццо - это фаворит группы. Физически они готовы очень хорошо, могут загнать любого соперника. Если не будешь готов на все 100 процентов, то шансов с «Севильей» нет. Если бы там был другой тренер, то, возможно, я бы сказал, что их можно как- то поймать», - сказал Писарев.