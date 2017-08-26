Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли в полуфинале Универсиады
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя
Универсиада. Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли на стадии 1/2 финала
соревнований.
Российские футболистки уступили сборной Бразилии со счетом 0:1. В матче за
бронзу россиянки сыграют с командой ЮАР. Баскетболистки же уступили сборной
Японии – 63:84. В матче за третье место сборная России сыграет со сборной
Тайваня.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
Футбол. Женщины
1/2 финала
Россия – Бразилия – 0:1
Гол: Ди Оливейра, 29
Баскетбол. Женщины
1/2 финала
Россия - Япония – 63:84
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