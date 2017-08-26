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Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли в полуфинале Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли на стадии 1/2 финала соревнований.

Российские футболистки уступили сборной Бразилии со счетом 0:1. В матче за бронзу россиянки сыграют с командой ЮАР. Баскетболистки же уступили сборной Японии – 63:84. В матче за третье место сборная России сыграет со сборной Тайваня.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань)

Футбол. Женщины

1/2 финала

Россия – Бразилия – 0:1

Гол: Ди Оливейра, 29

Баскетбол. Женщины

1/2 финала

Россия - Япония – 63:84

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