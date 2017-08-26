Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТТорпедо
Футбол  Рубин1 : 0Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, лидирует Южная Корея

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился очередной соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань). Сборная России занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.

В активе россиян 14 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовая медаль.  На первом месте Южная Корея (26-17-24), на втором – Япония (25-17-22), на третьем – Тайвань (17-22-14). Пятое место занимает сборная США, шестой идет лидировавшая ранее сборная КНДР.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань)

Неофициальный медальный зачет

1. Южная Корея - (26-17-24)

2. Япония - (25-17-22)

3. Тайвань -  (17-22-14)

4. Россия – (15-30-31)

5. США - (12-14-12)

6. КНДР - (10-4-2)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли в полуфинале УниверсиадыВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли на стадии 1/2 финала соревнований.Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на УниверсиадеВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров.Российские волейболистки вышли в финал Универсиады, обыграв Украину в полуфиналеВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женская сборная России по волейболу пробилась в финал.Осипенко и Каменева завоевали медали Универсиады в плаванииВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по плаванию россияне Мария Каменева и Александр Осипенко завоевали медали.Сборная России завоевала золото Универсиады в мужском турнире по тхэквондоВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В мужском командном турнире по тхэквондо победу одержала сборная России.
Олимпиада
Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на Универсиаде
Футбол
«Амкар» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Арсенал»
Хоккей
«Спартак» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Югру»
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Для меня большая честь – повторить рекорд Шумахера. Молюсь за его здоровье
все новости