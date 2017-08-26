Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, лидирует Южная Корея
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершился очередной соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде
в Тайбэе (Тайвань). Сборная России занимает четвертое место в неофициальном
медальном зачете.
В активе россиян 14 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовая медаль. На первом
месте Южная Корея (26-17-24), на втором – Япония (25-17-22), на третьем –
Тайвань (17-22-14). Пятое место занимает сборная США, шестой идет лидировавшая
ранее сборная КНДР.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
Неофициальный медальный зачет
1. Южная Корея - (26-17-24)
2. Япония - (25-17-22)
3. Тайвань - (17-22-14)
4. Россия – (15-30-31)
5. США - (12-14-12)
6. КНДР - (10-4-2)
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