Гладбахская «Боруссия» не удержала победу над «Аугсбургом»

«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) во втором туре чемпионата Германии.



У хозяев поля отличились Альфред Финнбогасон (1-я минута) и Серхио Кордова (89-я), у гостей - Денис Закария (7-я) и Оскар Вендт (30-я).

«Боруссия» с четырьмя очками занимает на данный момент третье место. Ее сегодняшний соперник с одним баллом идет 12-м.

В следующем туре «Боруссия» 9 сентября примет «Айнтрахт», а «Аугсбург» в тот же день сыграет дома с «Кельном».