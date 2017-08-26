Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТТорпедо
Футбол  Рубин1 : 0Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гладбахская «Боруссия» не удержала победу над «Аугсбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) во втором туре чемпионата Германии.

 У хозяев поля отличились Альфред Финнбогасон (1-я минута) и Серхио Кордова (89-я), у гостей - Денис Закария (7-я) и Оскар Вендт (30-я).

 «Боруссия» с четырьмя очками занимает на данный момент третье место. Ее сегодняшний соперник с одним баллом идет 12-м.

 В следующем туре «Боруссия» 9 сентября примет «Айнтрахт», а «Аугсбург» в тот же день сыграет дома с «Кельном».

Матч

Аугсбург - Боруссия М - 2:2 (1:2)

Голы

Финнбогасон 1 (1:0). Закария 8 (1:1). Вендт 30 (1:2). Кордова 89 (2:2).

Состав

Аугсбург: Хитц, Гаувелёв, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Байер, Ку Чжа Чол (Кордова, 76), Финнбогасон, Каиби, Гюнтер-Шмидт (Хеллер, 76)

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 65), Азар, Крамер, Раффаэл (Джонсон, 81), Штиндль

Предупреждения:

Байер, 18; Гаувелёв, 45 - Закария, 37; Вестергор, 42

Место и дата

26 августа 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хоффенхайм» ушел от поражения в матче с «Байером»Футболисты «Байера» и «Хоффенхайма» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Германии (2:2).Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вердером»Футболисты мюнхенской «Баварии» переиграли «Вердер» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.Бундеслига. 2-й тур. «Вердер» – «Бавария», «Боруссия» (Д) – «Герта» и другие матчи. Онлайн«Светский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Германии по футболу.Нойер оправился от травмы и вернулся в стартовый состав «Баварии»Капитан «Баварии» Мануэль Нойер будет защищать ворота команды в матче с бременским «Вердером».«Вест Бромвич» заплатил 15,2 миллиона евро за 20-летнего игрока «Лейпцига»«Вест Бромвич» заплатил 15,2 миллиона евро за 20-летнего игрока «Лейпцига»Крайний нападающий «РБ Лейпцига» Оливер Берк перешел в «Вест Бромвич Албион», сообщает официальный сайт английского клуба.
Футбол
Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вердером»
Футбол
Сергей Герасимец: У «Тосно» ничего нет, даже собственной раздевалки на стадионе
Футбол
Миодраг Божович: Первый тайм начали без настроя
Футбол
Гаджи Гаджиев: Между «Амкаром» и «Арсеналом» разница плюс-минус две копейки
все новости
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
Аугсбург
Аугсбургкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости