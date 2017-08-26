Гладбахская «Боруссия» не удержала победу над «Аугсбургом»
«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) во втором туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Альфред Финнбогасон (1-я минута) и Серхио Кордова (89-я), у гостей - Денис Закария (7-я) и Оскар Вендт (30-я).
«Боруссия» с четырьмя очками занимает на данный момент третье место. Ее сегодняшний соперник с одним баллом идет 12-м.
В следующем туре «Боруссия» 9 сентября примет «Айнтрахт», а «Аугсбург» в тот же день сыграет дома с «Кельном».
Матч
Аугсбург - Боруссия М - 2:2 (1:2)
Голы
Финнбогасон 1 (1:0). Закария 8 (1:1). Вендт 30 (1:2). Кордова 89 (2:2).
Состав
Аугсбург: Хитц, Гаувелёв, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Байер, Ку Чжа Чол (Кордова, 76), Финнбогасон, Каиби, Гюнтер-Шмидт (Хеллер, 76)
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 65), Азар, Крамер, Раффаэл (Джонсон, 81), Штиндль
Предупреждения:
Байер, 18; Гаувелёв, 45 - Закария, 37; Вестергор, 42
Место и дата
26 августа 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция