Гаджи Гаджиев: Между «Амкаром» и «Арсеналом» разница плюс-минус две копейки
На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Амкар» (0:1) главный тренер гостей Гаджи Гаждиев рассуждал о роли удачи в футболе.
– В игре было два момента: первый, когда преимуществом владели хозяева, и второй, когда у нас лучше получалась игра. Когда у нас лучше получалась игра, нам удалось забить, а хозяевам это не удалось сделать, хотя неплохие моменты у них были. Мы недовольны реализацией моментов, их у нас в последних играх бывает много, можем забить и два мяча, но в сегодняшней ситуации рады и одному. Главное, что не пропустили. выиграли, для нас это очень ценно, вы видите, в каком непростом положении мы находимся. Важно, что футболисты в этой ситуации проявляют мужество. Непросто играть, когда так долго выиграть не можешь.
Считаю, что сегодняшний «Арсенал» лучше того, что был в прошлом году, и играть против него непросто. Это на себе и другие команды почувствовали, например, в последнем туре «Арсенал» очень качественную игру показал в Грозном.
– Везение очень много значит в футболе?
– Если такие великие люди, как Лев Толстой, говорили, что от случайностей очень многое зависит в жизни, то нам, простым землянам, тем более стоит об этом говорить. Плюс-минус две копейки разница между этими командами. Очень много зависит от состояния, в котором команды подходят к конкретной игре, но и от случайностей в нашей игре зависит гораздо больше, чем в баскетболе. Там руками мячом владеешь и таких сумасшедших отскоков, рикошетов не бывает. В футболе можно пять моментов не забить, а другая команда забьет один-единственный.
– Что нужно, чтобы склонить удачу на свою сторону?
– Если исходить из теории игр, то побеждает тот. кто совершает меньше ошибок. Значит, игра команды должна быть надежной. Тогда и вероятность выигрыша выше.
– Что за ритуал вы проводили перед игрой?
– Я сейчас Юру Семина немножко сплавлю, он любит барана выводить. Но в данной ситуации мне Борис Игнатьев сказал, у нас дружеские отношения: «Надо барана по полю поводить и порезать». А потом, через день, генеральному директору позвонил президент клуба Шилов и сказал: что-то не везёт, пора барана зарезать. Вот этот ритуал и был. Это хорошо еще с какой точки зрения – рядом с командой много простых сотрудников: кто-то в бухгалтерии, кто-то на кухне, кто-то убирает. Этим бараном всех и накормили.
– Как оцените игру Нигматуллина?
– Высоко оцениваю.
Матч
Голы
Рязанцев 21 (0:1).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Альварес, Чаушич, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Занев, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Комолов, Бодул (Костюков, 72)
Предупреждения:
Сунзу, 50; Беляев, 76 - Нигматуллин, 90
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция