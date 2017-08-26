Миодраг Божович: Первый тайм начали без настроя
На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Амкар» (0:1) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил плохую реализацию голевых моментов.
– Первый тайм начали без настроя, не выглядели хорошо. Играли, как «Амкар», длинными передачами и проигрывали единоборства, у них больше высоких игроков. Во втором тайме начали играть чуть быстрее, внизу, у нас было пару очень хороших моментов. Но не забили, поэтому и проиграли.
– Все ли в команде в порядке, почему «Арсенал» не может выиграть ключевые матчи дома?
– Вы смотрели все три игры, было очень много моментов. Просто нет удачи.
– Не было ли недооценки соперника после победы в Грозном?
– Нет, потому что мы смотрели «Амкар» в игре с «Краснодаром», они очень хорошо сыграли, должны были выигрывать. Также с «Зенитом» они хорошо сыграли. Они обороняются и ждут своего момента, в первом тайме они дождались этого момента, а потом было очень трудно раскатать эту оборону.
– Не рассматриваете возможность выпустить на поле связку нападающих Джорджевич-Расич?
– Всё может быть, но у нас нет таких опорных полузащитников, которые могут выдержать нагрузку при игре в два нападающих. Это возможно, когда нужно вырвать победу, или, как сегодня, сравнять счёт.
– Ходят разговоры о приобретении «Арсеналом» африканского игрока атаки...
– Думаю, что это приобретение будет, но пока не могу сказать на сто процентов.
– Перерыв на игры сборных пойдет «Арсеналу» на пользу?
– Думаю, да. Было бы трудно после этого поражения сразу играть следующий матч, а так какое-то время пройдет, забудем её и будем настраиваться снова.
Матч
Голы
Рязанцев 21 (0:1).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Альварес, Чаушич, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Занев, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Комолов, Бодул (Костюков, 72)
Предупреждения:
Сунзу, 50; Беляев, 76 - Нигматуллин, 90
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция