Миодраг Божович: Первый тайм начали без настроя

На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Амкар» (0:1) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил плохую реализацию голевых моментов.

– Первый тайм начали без настроя, не выглядели хорошо. Играли, как «Амкар», длинными передачами и проигрывали единоборства, у них больше высоких игроков. Во втором тайме начали играть чуть быстрее, внизу, у нас было пару очень хороших моментов. Но не забили, поэтому и проиграли.

– Все ли в команде в порядке, почему «Арсенал» не может выиграть ключевые матчи дома?

– Вы смотрели все три игры, было очень много моментов. Просто нет удачи.

– Не было ли недооценки соперника после победы в Грозном?

– Нет, потому что мы смотрели «Амкар» в игре с «Краснодаром», они очень хорошо сыграли, должны были выигрывать. Также с «Зенитом» они хорошо сыграли. Они обороняются и ждут своего момента, в первом тайме они дождались этого момента, а потом было очень трудно раскатать эту оборону.

– Не рассматриваете возможность выпустить на поле связку нападающих Джорджевич-Расич?

– Всё может быть, но у нас нет таких опорных полузащитников, которые могут выдержать нагрузку при игре в два нападающих. Это возможно, когда нужно вырвать победу, или, как сегодня, сравнять счёт.

– Ходят разговоры о приобретении «Арсеналом» африканского игрока атаки...

– Думаю, что это приобретение будет, но пока не могу сказать на сто процентов.

– Перерыв на игры сборных пойдет «Арсеналу» на пользу?

– Думаю, да. Было бы трудно после этого поражения сразу играть следующий матч, а так какое-то время пройдет, забудем её и будем настраиваться снова.