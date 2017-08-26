Сергей Герасимец: У «Тосно» ничего нет, даже собственной раздевалки на стадионе

Экс-тренер молодежной команды «Тосно» Сергей Герасимец рассказал о реалиях, с которыми клубу из Ленинградской области пришлось столкнуться в премьер-лиге.

- Тосно - маленький районный центр, где я работал в молодежной команде одноименного клуба, - рассказал Герасимец. - Мы добились великолепных результатов, но вмешались какие-то внефутбольные моменты, и от моих услуг отказались. Команда сейчас вышла в премьер-лигу, но у клуба ничего нет, вплоть до собственной раздевалки на стадионе. Футболисты в Тосно практически не появляются, им снимают квартиры в Питере, тренируются на стадионе «Новая арена», у них ничего нет. Давно можно было построить стадион, развивать собственную футбольную школу, но, когда такое не происходит, то задаешься вопросом - насколько долго это продлится?