Хосеп Гвардиола: Не понимаю, за что был удален Стерлинг
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.
- Выиграть матч на последней минуте - это всегда нечто особенное. Игра была тяжелая, с «Борнмутом» вообще трудно, так как они играют длинными подачами, забросами в определенные зоны, но мы сумели влиться в игру.
Мы показали не самое лучшее завершение атак, но добились своего. Не понимаю, за что Стерлингу показали вторую желтую карточку. Надеюсь, кто-то позвонит мне и объяснит это решение. Мы отдали им мяч после гола, но защитник не двигался, - заявил Гвардиола.
В составе хозяев отличился Чарли Дэниэлс. «Манчестер Сити» ответил голом Габриэла Жезуса. В концовке матча победный мяч провел Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» с семью очками занимает четвертое место. У «Борнмута» ноль очков и 17-е место.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», а «Борнмут» сыграет с «Арсеналом».
Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)
Голы
Дэниелс 13 (1:0). Габриэл 21 (1:1). Стерлинг 90 (1:2).
Состав
Борнмут: Бегович, Аке, Кук С., Дэниелс, Мингз, Смит А., Артер, Гослинг, Сурмэн, Кинг, Дефо (Афобе, 73, Муссе, 90)
Манчестер Сити: Эдерсон, Данило, Компани, Отаменди, Менди, Силва Д. (Стоунз, 90), Стерлинг, Силва Б. (Агуэро, 66), де Брюйне, Фернандиньо, Габриэл (Сане, 82)
Предупреждения:
Аке, 23; Кук С., 75; Мингз, 85; Артер, 90; Смит А., 90 - Компани, 56; Силва Д., 57; Отаменди, 67; Менди, 79; Стерлинг, 90
Удаления:
нет - Стерлинг, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
26 августа 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция