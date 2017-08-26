Хосеп Гвардиола: Не понимаю, за что был удален Стерлинг

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.

- Выиграть матч на последней минуте - это всегда нечто особенное. Игра была тяжелая, с «Борнмутом» вообще трудно, так как они играют длинными подачами, забросами в определенные зоны, но мы сумели влиться в игру.

Мы показали не самое лучшее завершение атак, но добились своего. Не понимаю, за что Стерлингу показали вторую желтую карточку. Надеюсь, кто-то позвонит мне и объяснит это решение. Мы отдали им мяч после гола, но защитник не двигался, - заявил Гвардиола.

В составе хозяев отличился Чарли Дэниэлс. «Манчестер Сити» ответил голом Габриэла Жезуса. В концовке матча победный мяч провел Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» с семью очками занимает четвертое место. У «Борнмута» ноль очков и 17-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», а «Борнмут» сыграет с «Арсеналом».