Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вердером»

Футболисты мюнхенской «Баварии» переиграли «Вердер» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.

На протяжении всей встречи гости владели территориальным преимуществом. В частности, Корентен Толиссо до перерыва пробил в перекладину.

Но поразить ворота бременцев «Баварии» удалось только под занавес игры. Сначала Роберт Левандовски технично замкнул прострел с правого фланга вышедшего на замену Кингсли Комана, а затем поляк эффектным ударом завершил сольный проход.

9 сентября «Баварии» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Вердер» на следующий день сыграет в Берлине с «Гертой».



