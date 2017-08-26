Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вердером»
Футболисты мюнхенской «Баварии» переиграли «Вердер» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.
Schluss! Auswärtssieg! #MiaSanMia #SVWFCB pic.twitter.com/u9nFuf1iOz— FC Bayern München (@FCBayern) 26 августа 2017 г.
На протяжении всей встречи гости владели территориальным преимуществом. В частности, Корентен Толиссо до перерыва пробил в перекладину.
Но поразить ворота бременцев «Баварии» удалось только под занавес игры. Сначала Роберт Левандовски технично замкнул прострел с правого фланга вышедшего на замену Кингсли Комана, а затем поляк эффектным ударом завершил сольный проход.
Rückblick auf das erste Tor. Einfach WELTKLASSE, @lewy_official! 👌 #MiaSanMia #SVWFCB pic.twitter.com/fhXVedpG1Q— FC Bayern München (@FCBayern) 26 августа 2017 г.
9 сентября «Баварии» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Вердер» на следующий день сыграет в Берлине с «Гертой».
Матч
Голы
Левандовски 72 (0:1). Левандовски 75 (0:2).
Состав
Вердер: J. Pavlenka, Велькович, Селассие, Сане, Бауэр, Эггештайн М. (Баргфреде, 76), Бартельс (Эггештайн Й., 84), Делэйни, Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Рибери (Мюллер, 75), Алькантара, Видаль (Руди, 85), Роббен (Коман, 64), Киммих, Левандовски
Предупреждения:
Эггештайн М., 32 - Видаль, 60
Место и дата
26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция