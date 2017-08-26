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Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вердером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мюнхенской «Баварии» переиграли «Вердер» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии. 

На протяжении всей встречи гости владели территориальным преимуществом. В частности, Корентен Толиссо до перерыва пробил в перекладину.

Но поразить ворота бременцев «Баварии» удалось только под занавес игры. Сначала Роберт Левандовски технично замкнул прострел с правого фланга вышедшего на замену Кингсли Комана, а затем поляк эффектным ударом завершил сольный проход.

9 сентября «Баварии» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Вердер» на следующий день сыграет в Берлине с «Гертой».

Матч

Вердер - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы

Левандовски 72 (0:1). Левандовски 75 (0:2).

Состав

Вердер: J. Pavlenka, Велькович, Селассие, Сане, Бауэр, Эггештайн М. (Баргфреде, 76), Бартельс (Эггештайн Й., 84), Делэйни, Крузе

Бавария: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Рибери (Мюллер, 75), Алькантара, Видаль (Руди, 85), Роббен (Коман, 64), Киммих, Левандовски

Предупреждения:

Эггештайн М., 32 - Видаль, 60

Место и дата

26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция


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