Мика Норонен: Представьте, что Марков и Зарипов вытворяли бы в одном звене

Бывший вратарь «Ак Барса», а ныне хоккейный эксперт Мика Норонен поделился мнением о новичке казанского клуба защитнике Андрее Маркове.

- Невероятным усилением игры стал Андрей Марков - это тот игрок, что был нужен команде последние три сезона. Его игра в большинстве должна стать примером того, как должен работать защитник. Марков дает свободу партнерам во время розыгрыша лишнего, он делает это так уверенно и спокойно, что на него даже нападать боятся. Раньше нападающим приходилось брать эту работу на себя - тому же Азеведо, он вел розыгрыш в прошлом сезоне. Посмотрите, как опекают Маркова - его броска опасаются, закрывают сразу вдвоем, но при этом уважают настолько, что даже не пытаются оказать давление. Со своими руками он может делать передачи в обе стороны на свободный лед. И только представьте, что бы они вытворяли в одном звене с Данисом Зариповым, - сказал Норонен.