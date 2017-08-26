«Хоффенхайм» ушел от поражения в матче с «Байером»
Футболисты «Байера» и «Хоффенхайма» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Германии (2:2).
Напомним, в первом туре леверкузенцы проиграли на выезде «Баварии» со счетом 1:3.
Сегодня «Байер» дважды вел в счете, но гол Марка Ута на 70-й минуте позволил «Хоффенхайму», не сумевшему пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, уйти от поражения.
Матч
Байер - Хоффенхайм - 2:2 (1:0)
Голы
Венделль 31 (1:0 - пен.). Крамарич 47 (1:1). Бельараби 49 (2:1). Ют 70 (2:2).
Состав
Байер: Лено, Хенрихс, Бендер С., Венделль, Та, Брандт (Бэйли, 71), Кор, Бельараби, Арангис, Волланд (Кисслинг, 77), Мехмеди (Рамальо, 77)
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Бичакчич, Хюбнер, Цубер (Кадержабек, 57), Фогт, Рупп (Демирбай, 46), Амири (Гриллич, 71), Крамарич, Ют, Вагнер
Предупреждения:
Бельараби, 28; Венделль, 90 - Фогт, 18; Бичакчич, 31
Место и дата
26 августа 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция