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«Хоффенхайм» ушел от поражения в матче с «Байером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Байера» и «Хоффенхайма» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Германии (2:2).

Напомним, в первом туре леверкузенцы проиграли на выезде «Баварии» со счетом 1:3.

Сегодня «Байер» дважды вел в счете, но гол Марка Ута на 70-й минуте позволил «Хоффенхайму», не сумевшему пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, уйти от поражения.

Матч

Байер - Хоффенхайм - 2:2 (1:0)

Голы

Венделль 31 (1:0 - пен.). Крамарич 47 (1:1). Бельараби 49 (2:1). Ют 70 (2:2).

Состав

Байер: Лено, Хенрихс, Бендер С., Венделль, Та, Брандт (Бэйли, 71), Кор, Бельараби, Арангис, Волланд (Кисслинг, 77), Мехмеди (Рамальо, 77)

Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Бичакчич, Хюбнер, Цубер (Кадержабек, 57), Фогт, Рупп (Демирбай, 46), Амири (Гриллич, 71), Крамарич, Ют, Вагнер

Предупреждения:

Бельараби, 28; Венделль, 90 - Фогт, 18; Бичакчич, 31

Место и дата

26 августа 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция


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